Non si è salvato il cagnolino che, mentre passeggiava col suo proprietario, è stato azzannato e ucciso da un rottweiler che, riuscito a superare la recinzione in cui era tenuto, ha infierito sul povero animale, una femmina meticcia di piccola taglia. I Carabinieri sono giunti sul posto per regolare le procedure tra i due conduttori. Il servizio veterinario provvederà a fare accertamenti sanitari sul rottweiler.