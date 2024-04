Crevacuore, il Comune incontra le famiglie per i centri estivi

Il comune di Crevacuore, in collaborazione con l’Associazione "Il Castello Magico", organizza il centro estivo per l’estate 2024 con il progetto "il Mondo Sommerso”.

L'incontro con le famiglie per l'illustrazione completa da parte de "Il Castello Magico" del programma sull'organizzazione generale del Centro Estivo (orari, costi, mensa, entrate in piscina, gite in scuolabus, gite in autobus, escursioni) è fissato per martedì 30 aprile alle 18,30 presso il Salone Comunale Polivalente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente gli uffici del Comune di Crevacuore (015 768154 interni 1-2, Dr.ssa Carlotta Chiodega).