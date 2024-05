Anche a Camandona ci si organizza per il passaggio del Giro d'Italia

Anche a Camandona si respira aria di trepidante attesa per il passaggio del Giro d'Italia. Per l'occasione, verrà allestito un punto ristoro in frazione Pianezze, usufruibile dalle 10.30 alle 17.30 di domenica 5 maggio.

Un modo per trascorrere qualche ora assieme assistendo dal vivo l'arrivo della carovana rosa.