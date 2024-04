Dolore a Candelo per la morte di Mario Ferraris, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 93 anni. Era un Alpino molto conosciuto in paese e apprezzato per le sue qualità umane. Inoltre, è stato per anni capogruppo storico delle penne nere di Candelo.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, sarà celebrato domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.