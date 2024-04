Cossato: Incidente autonomo e un ferito in via Monte Ferrario

La Polizia Locale di Cossato ha soccorso un automobilista che ieri, 17 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo in via Monte Ferrario rimanendo ferito. Non si conosce l'esatta dinamica e le condizioni dell'uomo che è stato condotto in Ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.