Pranzo alla sarda per gli Alpini di Verrone

Favoriti da una bella giornata di sole, in vista della 96ª Adunata nazionale Alpini, domenica 14 aprile si è svolto a Verrone il pranzo alla sarda per i soci del locale Gruppo Alpini.

Agli spiedi, il giovane Gianfranco Pilloni, sardo di seconda generazione nato a Mottalciata, Damiano Locci, di San Giovanni Suergiu, e Priamo Boi, di Siliqua. Pranzo della festa con al centro i maialini arrosto, modo conviviale per far conoscere la Sardegna attraverso il gusto, in attesa di poter visitare direttamente l'Isola.

Intanto, nelle cucine si preparavano altre pietanze con prodotti sardi messi a disposizione dal Circolo "Su Nuraghe" di Biella, coordinati dal capogruppo Daniele Savazzi, affiancato da Andrea Savazzi, Roberto Perugia, Adriano Dal Ponte, Paolo Riviera, Ade Ferrari, Paolo Azzalin e Giuseppe Biaris.

Collaborazione in preparazione dell’importante appuntamento in calendario nel 2025: tra le tante postazioni, la disponibilità dei Soci di “Su Nuraghe” a rappresentare la Sardegna attraverso il cibo e l’ospitalità, rendendo ancor più bello e “saporito” per Biella e il Biellese il “sogno che diventa realtà”, come dichiarato da Corrado Perona, già presidente sezionale e presidente nazionale per nove anni, tra i primi a sostenere la ricandidatura della nostra città per l’importante evento.