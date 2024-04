Dal Nord Ovest – Alpinista si infortuna sulla via normale del Monviso, in azione il Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Una squadra composta da 3 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha raggiunto un alpinista infortunato sulla via normale del Monviso e lo ha stabilizzato per affrontare la discesa via terra. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13.30 di oggi, 17 aprile, da una cordata composta da due uomini di nazionalità francese. In fase di discesa dalla cima della montagna, intorno a quota 3700 metri, uno di loro si è procurato un infortunio al ginocchio che gli impediva di scendere a valle.

Poiché la zona è interessata da forte vento, non è stato possibile intervenire con l'elicottero. Gli operatori sono stati sbarcati a valle del Bivacco Andreotti durante una breve tregua di vento, poi hanno proseguito a piedi fino a raggiungere la cordata bloccata sulla montagna. La comitiva ha iniziato la discesa a piedi con l'obiettivo di raggiungere il bivacco Andreotti o, più a valle, il bivacco Boarelli alle Forciolline. L'obiettivo è trasferire l'infortunato in un luogo sicuro dove ripararsi per la notte se non fosse possibile un recupero con l'elicottero. Nel frattempo una squadra di soccorritori è partita da Castello in Val Varaita per portare via terra ulteriore supporto.