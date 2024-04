Questa sera, poco dopo le 20, due squadre dei Vigili del Fuoco di Biella sono intervenute con autoscala in una nota azienda di Vigliano B.se per delle lamiere di un tetto che sporgevano e che rischiavano di cadere sulla sede stradale e che creavano pericolo. Grazie all'operato dei Vigili l'area è stata messa in sicurezza.