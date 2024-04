Ennesimo incidente stradale a Biella. È accaduto poco fa alla rotonda tra corso San Maurizio e via Cottolengo: a rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, un'auto e una bici.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per la prima assistenza al ciclista, assieme agli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.