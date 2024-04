Auto finisce fuori strada in Super

Si allunga l'elenco dei sinistri stradali. Nel pomeriggio di oggi, 17aprile, poco dopo le 15.30, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti in Super, all’altezza di Valdengo, per un incidente autonomo.

L'auto è finita fuori dalla sede stradale e il conducente, in buone condizioni di salute, era già all'esterno del veicolo. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo. Sul posto era presente il personale sanitario del 118 assieme ai Carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.