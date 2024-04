A Crevacuore torna la campagna di primavera per il sostegno a Telethon e alla ricerca (foto di repertorio)

Anche nel 2024 torna la campagna di primavera di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulla malattie genetiche rare e donare speranza alle mamme. Sabato 4 maggio, a Crevacuore, nella Piazza del Mercato, dalle 9, sarà possibile acquistare i Cuori di Biscotto e sostenere così i progetti di ricerca scientifica finanziati e sviluppati dalla Fondazione Telethon.

I Cuori di biscotto saranno in distribuzione grazie alla disponibilità dei volontari della Pro Loco di Ailoche e Crevacuore, uniti in sinergia ed in collaborazione con il comune di Crevacuore.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di continuare a sensibilizzare sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, ricordando che, grazie alle donazioni volontarie, la Fondazione Telethon può operare ogni giorno per continuare a fare importanti passi avanti nella cura e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti che sono al centro della sua missione.