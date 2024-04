La Biblioteca di Graglia aderisce al Polo Bibliotecario che permette di entrare nella rete e offrire la fruizione online. Il Comune, inoltre, ha ottenuto il finanziamento da parte del GAL Montagne Biellesi, per la ristrutturazione della sala della biblioteca e l’acquisto di arredamento e nuovi PC, a disposizione dell’utenza. Verrà inoltre migliorata la linea internet a disposizione per gli utenti e verrà creata una postazione di studio gratuita per gli studenti.