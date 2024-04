Occhieppo Superiore: a CUP & Co l'Open Day con sconti ed opportunità esclusive.

CUP&CO da oltre 15 anni leader nel mercato professionale dell'ospitalità e dell'horeca, apre le porte non solo ai propri clienti ma anche a nuovi amici appassionati di cucina e bartending. L’occasione è perfetta per far conoscere di più quello che propongono ed il suo team di professionisti.

Durante l'Open Day, ci sarà l'opportunità di esplorare la gamma di prodotti, le novità e le tendenze del mercato, partecipare a dimostrazioni seguiti dai ragazzi dello staff o dai loro partner tecnici.

Vuoi il piatto di tendenza per apparecchiare con stile la tua tavola? Loro ci sono!

Cerchi quel bicchiere o quell'accessorio per i tuoi cocktail esclusivi, a casa o nel tuo BAR, mettili alla prova!

Ti interessa attrezzatura da cucina all'avanguardia ed assistenza per i tuoi prodotti, loro te la propongono!

Il porte aperte si svolgerà oggi, domani e dopodomani ad Occhieppo Superiore in via Solata 19. CUP & Co ti aspetta con sconti ed opportunità esclusive dalle 9 alle 17.

Sarebbero felici di avervi con loro per questo evento anche solo per conoscervi davanti ad un drink.

www.cup-co.it