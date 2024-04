Mobilità sostenibile: entro l'estate 69 postazioni di bike sharing in 8 comuni del Biellese, FOTO e VIDEO

Oggi, lunedì 22 aprile presso la Sede di Ener.bit in via Q. Sella 12 Biella è stato presentato il servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita che sarà attivato entro l'estate nel territorio. I lavori di posa delle postazioni, che saranno in tutto 69, inizieranno tra maggio e giugno. In tutto 8 i Comuni coinvolti, tra le 250 e le 500 le bici che saranno messe a disposizione del Biellese. Un progetto ambizioso, reso possibile da Ener.bit, che ha affidato attraverso un bando la posa e la massa a disposizione dell'intero servizio alla VAIMOO S.r.l. con sede a Mola di Bari e già operatore del servizio di bike-sharing di altri comuni in Italia tra cui Bari, Molfetta, Giovinazzo e Asti.

Presenti alla conferenza stampa oltre al Presidente di Ener.bit Paolo Maggia, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, i Rappresentanti della Società VAIMOO e gli amministratori dei paesi coinvolti nel progetto: Biella, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Sandigliano e Vigliano Biellese.

"E' da anni che lavoriamo a questo progetto - ha dichiarato il presidente di Ener.bit Paolo Maggia - e finalmente stiamo arrivando al dunque. Si tratta comunque solo dell'inizio, mi auguro che presto saranno coinvolti altri comuni del territorio, come altre realtà cone per esempio Atap con la quale è già in atto un dialogo. Come Ener.bit ci siamo occupati di installazione di pannelli fotovoltaici, ricariche di auto elettriche e tanto altro e questo progetto non poteva mancare nell'ottica sempre di una maggiore sensibilità all'ambiente".

A entrare nel merito delle tariffe e del funzionamento è stato un rappresentate di VAIMOO: gli utenti pagheranno un “bike pass” per prendere le e-bike scegliendo tra giornaliero (2 euro), settimanale (10 euro), mensile (20 euro) o annuale (50 euro). Poi si aggiungerà la tariffazione dell’uso del veicolo con un costo di 1 euro fisso di mezz’ora in mezz’ora. I pagamenti saranno effettuati tramite l’applicazione a cui si collegherà una carta di credito, ma anche i servizi di Apple Pay o Google Pay. "Si tratta di mezzi robusti, adatti a stare all'esterno alla pioggia e alla neve - ha spiegato - e soprattutto adatte a tutte le età. Le gomme non si possono bucare".

"Siamo davvero entusiasti - ha commentato Ramella Pralungo - , anche perchè si parla di Biella ma anche della cintura della città. Non ci saranno fenomeni di abbandono selvaggio, visto che il mezzo deve necessariamente essere posato nella sua postazione, che distano l'una dall'altra non più di 600 metri. Solo in città ce ne sono 25. Per il Biellese è un'opportunità. Pensiamo anche alla nostra università: quante volte professori arrivano con il treno sono in difficoltà ad arrivare a Città Studi?".

Dove saranno le postazioni? A Biella alcune saranno in via Rosselli, ma anche alla stazione, in piazza Martiri, in piazza XXV Aprile, piazza Vittorio Veneto, via Repubblica, al parcheggio del Bellone e all'ex Boglietti.