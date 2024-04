Cordoglio nel Biellese per la morte del seminarista Alessio Passiatore, il ricordo del vescovo Farinella

Ha suscitato dolore nelle comunità ecclesiali di Biella e Novara la notizia della prematura scomparsa di Alessio Passiatore, seminarista al quarto anno di teologia nel seminario di Gozzano. Aveva soltanto 35 anni. Sembra proprio che la causa della morte sia da attribuire ad un arresto cardiaco.

Passiatore avrebbe ricevuto il ministero dell’Accolitato tra poche settimane. In tanti, in queste ore, gli hanno dedicato pensieri e dolci ricordi sui social. Tra questi anche il vescovo di Biella Roberto Farinella: “L’odierna domenica caratterizzata dal Vangelo di Emmaus, ci invita a non smettere di cercare il Signore e di riconoscerlo nei segni della sua Passione che porta nel suo Corpo glorioso e nello spezzare il Pane dell’Eucaristia, nell’amore, nella fraternità. È quanto viviamo in queste ore dolorose per la perdita di un caro giovane, seminarista della nostra Diocesi, Alessio: la sua vita, seppur breve, è stata vissuta con una grande intensità di amore e di donazione, che ci ha fatto scorgere la sua maturità in Cristo. Possa la Vergine Santa, come Madre dei suoi figli, accogliere le nostre preghiere e dare consolazione a tutti coloro che lo piangono e lo ricordano e in particolare alla sua cara mamma”.

Ai versi di una struggente poesia ha affidato la sua memoria il vicario generale della Diocesi di Biella e rettore del Seminario Vescovile, don Paolo Boffa Sandalina: "'Venuta la sera... ormai buio... il mare agitato... il vento forte...' La paura ingoia ogni cosa e così siamo incapaci di riconoscere il Signore che, vittorioso, cammina incontro a noi. Alessio ha fatto salire Gesù sulla barca della sua vita: 'e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti'. Ed è aurora. Luce! Sei nella Vita, amico".

Parole di profondo cordoglio sono giunte anche da don Lodovico De Bernardi, parroco di Salussola, Zimone e Carisio: “Pregate per l’anima buona di Alessio, un giovane che si preparava a diventare sacerdote della nostra Diocesi. Era un ragazzo splendido, un caro amico, semplice e affezionato alle nostre comunità. L’ultima volta che è venuto da noi è stato per servire al mio ingresso parrocchiale di Zimone. L’ultima volta che l’ho visto era per la Santa Messa Crismale del Giovedì Santo, nella quale occasione mi chiese di farvi pregare perché la prossima domenica avrebbe ricevuto il ministero dell'Accolitato. Preghiamo per lui, continuerà a vegliare per noi e sui seminaristi. Ancora una volta preghiamo il Buon Pastore che mandi santi sacerdoti alla nostra Chiesa”.

L'ultimo saluto avrà luogo in Cattedrale, a Biella, alle 15 di oggi, 15 aprile.