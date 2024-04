Biella: In giro ubriaco in piena notte disturba, oppone resistenza e ingiuria i Carabinieri. Denunciato

In giro ubriaco in piena notte disturba, oppone resistenza e ingiuria i Carabinieri. Denunciato

La notte scorsa una pattuglia di Carabinieri ha fermato per un controllo un 26enne che, in piena notte, girava barcollante e con musica ad altissimo volume sotto le abitazioni. All'arrivo dei militari l'uomo si è mostrato ostile, rifiutandosi di abbassare il volume, opponendosi al controllo, proferendo ingiurie verso la pattuglia, spintonando gli operanti e mantenendo un atteggiamento provocatorio in presenza di altre persone che hanno assistito alla scena. Dopo essere stato definitivamente bloccato e condotto presso il Comando dei Carabinieri, dove manteneva uno stato di agitazione, è stato denunciato.