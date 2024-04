Vigliano, arrivano quattro incontri di prevenzione con gli infermieri di famiglia e comunità ASLBI

La Biblioteca Civica Aldo Sola di Vigliano Biellese ospiterà nei prossimi giovedì una serie di 4 incontri su temi legati alla prevenzione e ai corretti stili di vita per mantenere una buona salute. Il progetto nasce dalla sinergia fra l’amministrazione comunale e gli infermieri di famiglia assieme alla comunità dell’ASLBI.

Gli incontri avranno luogo presso la Biblioteca Civica Aldo Sola, Largo Stazione n.1, alle 17, nei giovedì 18 aprile (Mangiare e bere come si deve), 2 maggio (Assumere consapevolmente la terapia), 9 maggio (Muoversi, come e perché) e 16 maggio (Pillole di primo soccorso). La partecipazione è gratuita, e non occorre prenotazione.