Fondo Edo Tempia: prevenzione dei tumori per il personale di Vigili del Fuoco.

«Desidero ringraziare la Fondazione a nome mio e di tutto il personale per la lodevole attività di screening oncologico che ha proposto»: comincia così la lettera di Amalia Tedeschi, da pochi mesi in città alla guida del comando provinciale dei Vigili del fuoco, indirizzata al Fondo Edo Tempia. La caserma di via Santa Barbara ha ospitato nei giorni scorsi lo staff dell’associazione, guidato dal direttore sanitario Adriana Paduos, per un ciclo di visite ed esami di prevenzione. Le donne sono state sottoposte a una visita al seno, per gli uomini con più di 45 anni è stato offerto il test del PSA, la proteina-sentinella per i problemi alla prostata, con la visita di approfondimento con l’urologo nei casi in cui è stato ritenuto necessario.

«L’attività ha visto una consistente partecipazione del personale del comando» ha scritto Amalia Tedeschi «nella consapevolezza che questi percorsi di prevenzione possono salvare la vita. Vi siamo grati e speriamo di poter attivare ulteriori forme di attività e di collaborazione». Il ciclo di visite ed esami ha interessato, nelle settimane passate e con modalità simili, anche la questura e il comando provinciale dei carabinieri. «È da sempre una componente della missione del Fondo Edo Tempia» dice Adriana Paduos «quella di portare la prevenzione “a domicilio”, più vicina possibile ai cittadini. Per questo siamo felici di partecipare ai programmi di welfare aziendale nei luoghi di lavoro, comprese le caserme delle forze dell’ordine».