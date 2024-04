Pray, aperte le iscrizioni per l'asilo nido

A Pray sono aperte le iscrizioni 2024-25 dell'asilo nido e si chiuderanno il prossimo 30 giugno. Ne dà notizia il Comune sui propri canali social: “Le famiglie residenti/domiciliare in Valsessera che hanno perfezionato l'iscrizione entro fine maggio hanno diritto di precedenza e le domande verranno protocollate in ordine di giorno di ricezione. Le domande presentate in data successiva a fine maggio seguiranno l'ordine cronologico. I riferimenti da contattare in caso d'interesse: 345.2474738”.