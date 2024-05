Alunni di Pralungo in vista alla Fabbrica della Ruota

Nei giorni scorsi, le classi quarta e quinta della scuola primaria di Pralungo si sono recati in visita alla Fabbrica della Ruota di Pray. In questo modo, hanno concluso il viaggio nel mondo della lana, dove hanno potuto vedere i macchinari usati secoli fa per produrre i tessuti.