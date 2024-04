Mercatinodellasolidarietà a Donato con l'Associazione Rina Valé - FOTO

Telerie ricamate, casalinghi, porcellane e cristalli, prodotti artigianali, articoli per cani e per auto, giochi e giocattoli, bigiotteria e molto altro, nuovo e usato, si possono trovare ed acquistare oggi, sabato 13, e domani, domenica 14 aprile, a Donato, dalle 10 alle 20 in Via Martiri della Libertà 31, presso la sede dell’Associazione Culturale Rina Valé.

“Venite a trovarci – dicono dall’Associazione - Potrete fare una bella passeggiata in questi luoghi incantevoli e sostenere la nostra associazione per la cultura, la musica e la salute”.

Il ricavato del mercatino sarà infatti destinato alle iniziative dell’associazione