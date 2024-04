Carabinieri, il comandante provinciale Giacometti incontra i sindaci dell'area di Bioglio

Il sindaco di Bioglio Stefano Ceffa, assieme ad altri primi cittadini dei paesi vicini che fanno riferimento alla caserma di Bioglio, ha incontrato nei giorni scorsi il comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonello Marco Giacometti.

Ai social ha affidato il suo pensiero: “Lo ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato nel voler incontrare i sindaci segnalando ancora una volta il forte legame con i territori che è la grande risorsa dell'Arma dei Carabinieri – scrive Ceffa - Anche questa è stata per me un'altra ultima volta e come tutte le altre ultime volte è stata preziosa per riconoscere il valore della presenza dell'Arma tra noi, per il legame che ha unito in questi anni gli uomini dell'Arma con le nostre comunità, per il servizio prezioso. A ciascuno di loro va il mio grazie e l'augurio di poter onorare sempre la divisa che portano nella certezza che sarà proprio così”.