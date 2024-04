Selvatica, arte e natura in festival: il programma dei primi appuntamenti.

Giovedì 18 aprile alle 21 a Palazzo Ferrero, nell’ambito della decima edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival, si terrà il primo dei dieci Incontri del Giovedì, una serie di talk con scrittori, fotografi ed esperti di viaggio, natura e ambiente: Nanni Acquarone, in collaborazione con la Lega Navale sezione di Biella, presenta In barca intorno al Polo Nord: ghiacci, balene e scienza.

Per la prima volta da sempre una bandiera italiana ha completato il periplo del Polo Nord. Non volendo farsi mancare nulla, l’equipaggio di Best Explorer, quella barca, tra il mitico Passaggio a Nord Ovest e quello quasi sconosciuto della Northern Sea Route a nord della Siberia, ha anche passato cinque anni in Oceano Pacifico, scendendo lungo le coste del nord e centro America per poi traversarlo a sud dell’equatore e risalirlo dall’altra parte lungo l’Asia.

Nei diciassette anni di navigazione da quando ha lasciato l’Italia nel 2007 la barca ha permesso al suo equipaggio di accumulare una quantità di esperienze di navigazione e di incontri con popoli e animali, nei più diversi e complessi ambienti, da riempire diversi libri, pubblicati e in corso di pubblicazione, per soddisfare le più curiose aspettative di emozioni e di avventura. Nanni, il comandante, ne distillerà alcune in questa serata in cui il dialogo sarà aperto e variato coinvolgendo chiunque lo desiderasse.

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.