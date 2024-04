400mila euro per il territorio: la Sessione Generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Ammonta a oltre 400 mila euro l’importo complessivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nel mese di marzo, nell’ambito della “Sessione generale” che raggruppa interventi in vari settori, con esclusione nell’area Attività Sportiva, perché ricompreso in uno specifico bando.

In questa sessione sono pervenute complessivamente un’ottantina di richieste dai diversi enti e i contributi, di importo massimo di 10 mila euro, sono stati così suddivisi:

- Area Educazione e Ricerca (€ 105.000,00);

- Area Arte e Cultura (€ 80.000,00);

- Area Welfare e Territorio (€ 219.500,00).

Fondazione Olly Progetto Benessere a scuola 2024

Tra i progetti più significativi nell’area Educazione e ricerca citiamo il contributo di

€ 10.000,00 a Fondazione Olly Ets -Biella, per la realizzazione del progetto Benessere a scuola – 2024.

“Attraverso il progetto Benessere a Scuola, Fondazione Olly offre attività di supporto psicologico, rivolto ad alunne e alunni, negli Istituti Comprensivi e nelle scuole superiori del territorio.

L'attività della nostra Fondazione, avviata nel 2013, è in costante crescita grazie alla strutturazione di una équipe di psicoterapeute in grado di offrire interventi mirati alla gestione delle crescenti richieste da parte di bambini e ragazzi, oltre a percorsi formativi dedicati a docenti e famiglie.

Il lavoro decennale sul campo ha favorito la creazione di un modello, condiviso con le scuole e adattato a ciascun contesto che, grazie al contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Biella, può essere ulteriormente ampliato e consolidato.

Inoltre questa erogazione permetterà alla nostra Fondazione di potenziare il coinvolgimento di docenti e personale ATA, in processi di formazione ed empowerment per favorire la gestione delle complessità e delle situazioni di fragilità.”

Storie di Piazza Aps - Bioglio (BI), Progetto Contiamo su di noi - Team;

La Fondazione ha stanziato 10 mila euro per un progetto di educazione al linguaggio del video rivolto agli adolescenti e mirato a costruire una vetrina di film che promuovono il turismo nel territorio della Provincia di Biella attraverso lo sguardo dei giovani.

I ragazzi frequentano stage e laboratori di scrittura, recitazione, video-making e, sotto la guida di esperti, progettano la realizzazione di cortometraggi ambientati in luoghi caratteristici del territorio. Successivamente i corti vengono realizzati affiancando ai ragazzi un pool di professionisti del cinema. Lo slogan del progetto, "educazione all'immagine e promozione del territorio", descrive la duplice finalità dell'iniziativa. Da un lato creare formazione sulla comunicazione audiovisiva, modalità familiare ai giovani, ma alla quale spesso applicano un approccio istintivo e non consapevole. Da un altro lato creare un "portfolio" di video che si arricchisce di anno in anno e che rappresenta uno sguardo non convenzionale sul territorio della Provincia di Biella. I video prodotti, diffusi dai partecipanti attraverso social e What's App diventano, indirettamente, motore di sviluppo turistico. Nelle 3 edizioni finora svoltesi sono stati coinvolti 150 ragazzi e prodotti 10 cortometraggi e 7 video-pillole che hanno avuto ampia diffusione ed elevato livello di gradimento.

Tessere la salute– Biella, Meglio solidali che solitari

La Fondazione ha stanziato € 7.500 per il progetto, grazie a questo contributo e a molti altri soggetti del territorio (Comuni, Fondazione Zegna, Coop. Maria Cecilia, Consorzi, ASL BI, Associazione Far Pensare ed altri) il Comitato Promotore ha attivato il Progetto sperimentale “Tessere la Salute” nei Comuni di Occhieppo Inferiore, Ronco Biellese e Valdilana. In questi comuni sono stati istituiti tre Punti Rete Socio Sanitari (PReSS): strutture di prossimità per le persone fragili, con l’obiettivo di accogliere, orientare, connettere le risposte sociali e sanitarie presenti sul territorio, a favore della comunità.

Il Progetto si propone di dimostrare che, attraverso un’organizzazione di prossimità che connette, è possibile rendere più appropriate ed efficienti l’assistenza e la cura delle persone fragili. Ciò potrebbe determinare un beneficio alle persone interessate e alla Comunità. Il Comitato è accompagnato dal Laboratorio “Percorsi di Secondo Welfare”, che si occupa della valutazione di impatto del Progetto e della sua modellizzazione.

"Lavorare per questo progetto ci ha permesso di conoscere tante realtà e persone che in silenzio già lavorano per gli altri, è importante che queste risorse preziose vengano conosciute e valorizzate perché è anche attraverso il loro contributo, che si può migliorare lo stato di Salute della comunità" dichiarano i responsabili del progetto.

Amici Parkinsoniani Biellesi (APB) Odv -Biella, per la realizzazione del progetto Legger(a)mente

La Fondazione ha stanziato un contributo di 10mila euro a favore dell’Associazione Amici parkinsoniani Biella per il progetto Legger(a)mente, destinato ad “alleggerire” il carico mentale e di lavoro dei caregiver.

“Sono centinaia le famiglie che, purtroppo, convivono con la malattia di Parkinson nel nostro territorio. Gli Amici Parkinsoniani Biellesi con il progetto “Legger(a)mente” si impegnano ora ad “alleggerire” il carico assistenziale di coloro che stanno costantemente accanto alla persona cara malata. Stiamo sviluppando un servizio, unico in Piemonte, chiamato “Centro Sollievo”, che permetterà alle persone con Parkinson di essere seguite per due giorni alla settimana in un luogo accogliente e con professionisti a loro dedicati. Promuoveremo inoltre una serie di attività di assistenza psicologica e consapevolezza attiva della malattia, rivolte ai malati e ai loro caregiver, attraverso il supporto di psicologi e con incontri individuali e di gruppo. Grazie all’importante riconoscimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, da sempre vicina alla nostra causa, potremo aggiungere un tassello essenziale nel percorso di assistenza e supporto dei malati di Parkinson biellesi.” Dichiara Eugenio Zamperone, Presidente APB OdV.

Università degli Studi di Torino – Torino, per la realizzazione del progetto Unita Rural Mobility nel Biellese: un laboratorio per lo sviluppo di nuove forme di mobilità internazionale nel Piemonte metromontano.

La Fondazione ha sostenuto il progetto con un contributo di € 7.500,00.

UNITA Rural Mobility (URM) è un programma di stage formativi ed esperienze sul campo per universitari dell’alleanza presso organizzazioni, enti e aziende in contesti rurali in diversi paesi, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di competenze e progetti sui territori coinvolti e, a lungo termine, favorire lo sviluppo delle aree marginali promuovendo azioni mirate all'attrattività per i giovani. URM è un'azione chiave dell’alleanza UNITA - Universitas Montium (una delle 50 alleanze finanziate da EACEA nell’ambito del programma “European Universities Initiative 2023-2027”) coordinata dall’Università di Torino che coinvolge 12 università europee in 7 Paesi.

L'alleanza si fonda su:

- il forte legame con le aree interne e rurali;

- la ricerca e l'applicazione di elementi di innovazione;

- l'appartenenza a territori di lingua romanza e la promozione dell'intercomprensione come strumento di inclusione e partecipazione;

- la promozione dei valori democratici europei e la costruzione di un'Università europea a pieno titolo che promuova lo stile di vita europeo.

L'alleanza mira ad avere un impatto trasformativo sulla didattica, sulla ricerca, sul rapporto tra università e territorio, con la finalità di proporre formazione eccellente, centrata sullo/a studente e in una prospettiva europea e transnazionale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nel 2024, per il terzo anno, sostiene economicamente l'iniziativa contribuendo alla realizzazione della URM nel territorio metromontano biellese, grazie ad un progetto avviato dall'Università di Torino con il coordinamento sul territorio operato dalla cooperativa NEMO - Nuova Economia in Montagna.

Sessione Generale – Prima scadenza

(TOTALE € 404.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 399.500,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 100.000,00

€10.000,00 - Università Popolare Biellese per l'educazione continua UPBeduca – Biella, per la realizzazione del progetto A scuola di socializzazione;

€ 10.000,00 - Associazione ABC Onlus -Biella, per la realizzazione del progetto Ultreya, andare oltre andare avanti;

€ 10.000,00 - Fondazione Olly Ets -Biella, per la realizzazione del progetto Benessere a scuola - 2024;

€ 9.500,00 - Fuoriluogo Ets -Biella, per la realizzazione del progetto #Fuoriluogo kids & young – 10° edizione;

€ 7.500,00 - Agenda Digitale Biellese Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Agenda digitale Biella 2024;

€ 7.500,00 - Associazione Genitori Chiavazza Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Con le mani e con il cuore;

€ 7.500,00 - Parrocchia S. Eusebio prete – Pollone (BI), per la realizzazione del progetto Verso l'altro;

€ 7.500,00 - Biella Cresce Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Sistematizzare le buone pratiche;

€ 5.000,00 - Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore - Cameri (NO), per la realizzazione del progetto Ascoltare e conoscere: la natura inclusiva alla Casina Blu presso la riserva naturale del Parco Burcina;

€ 4.500,00 - Unione Biellese Astrofili Aps U.B.A. - Occhieppo Inferiore (BI), per la gestione dell'Osservatorio astronomico e astrofisico - attività didattica e formativa 2024;

€ 4.000,00 - Keys, le chiavi di lettura - Sagliano Micca (BI), per la realizzazione del progetto Sulla fruizione della cultura attraverso il mondo del web;

€ 4.000,00 - EduTerra Aps - Camandona (BI), per la realizzazione del progetto Mani abili;

€ 4.000,00 - Associazione Insieme per Crescere -Strona (BI), per la realizzazione del progetto Primo passo;

€ 3.500,00 - Associazione Genitori Vandorno Aps – Biella, per la realizzazione del progetto a Supporto di una scuola sostenibile e democratica;

€ 2.500,00 - Anbima Provinciale Biellese - Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione del progetto Educere - intervallo sonoro – Giovaninbanda. Banda musicale giovanile provinciale Anbima laboratorio di formazione, inclusione e perfezionamento strumentale;

€ 1.500,00 - ANPI Cossato Vallestrona - sezione "Sandro Pertini" – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto La memoria presente, senza memoria non c'è futuro;

€ 1.500,00 - Amici dell'Istituto La Marmora Odv – Biella, per la realizzazione del progetto I giochi Lasalliani, un'occasione di crescita e di partecipazione;

Arte, attività e beni culturali € 80.000,00

€ 10.000,00 - Storie di Piazza Aps - Bioglio (BI), per la realizzazione del progetto Contiamo su di noi - Team;

€ 7.500,00 - DocBi - Centro Studi Biellesi Odv - Pray (BI), per il sostegno all’attività̀ 2024: promozione della cultura biellese e del patrimonio industriale;

€ 7.500,00 - Opificiodellarte – Biella, per la realizzazione del progetto Pratiche di slancio – 6°edizione;

€ 7.500,00 - Art'è Danza A.s.d. – Biella, per la realizzazione del progetto BiellaDanza – 18° edizione;

€ 7.500,00 - BI-Box – Biella, per la realizzazione del progetto Da cosa nasce cosa. Educare al contemporaneo 2024;

€ 7.500,00 - Fondazione Egri per la danza – Torino, per la realizzazione del progetto Le giornate della danza: corpo e libertà - la libertà nel corpo;

€ 7.000,00 - Associazione della Trappa Onlus - Sordevolo (BI), per il sostegno all’attività di valorizzazione della Trappa di Sordevolo - anno 2024;

€ 7.000,00 - Pro Loco di Strona Aps – Strona (BI), per la realizzazione del progetto Strona & arte 2024;

€ 5.000,00 - Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese AVPS - Salussola (BI), per la realizzazione del progetto Museo aperto... ponte tra memoria e futuro;

€ 2.500,00 - Banda Musicale Comunale " Gioacchino Rossini" -Ponderano (BI), per la realizzazione del progetto La banda a scuola - corso di orientamento musicale anno scolastico 2024;

€ 2.000,00 - Associazione Filodrammatica I Nuovi Camminanti -Biella, per lo svolgimento dell’attività 2024;

€ 2.000,00 - Associazione Montagna Amica Ets – Biella, per il sostegno all’attività annuale 2024;

€ 2.000,00 - Biella Gospel Choir – Biella, per la realizzazione del progetto Gospel experience 2024;

€ 2.000,00 - Comune di Campiglia Cervo - Campiglia Cervo (BI), per la realizzazione del progetto museo S.O.M.S. mobili per esposizione, antiche bandiere e strumenti di diffusione;

€ 2.000,00 - Associazione Viewtopians – Biella, per la realizzazione del progetto Back to Babylonia;

€ 1.000,00 - Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo - Rosazza (BI), per la realizzazione del progetto Voci della Bürsch. storie e memorie dall'Alta Valle del Cervo;

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 12.000,00

€ 7.500,00 - Tessere la Salute – Biella, per la realizzazione del progetto Tessere la salute - Meglio solidali che solitari;

€ 4.500,00 - Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori associazione (LILT) prov. di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Ambulatorio di dietologia e dietologia oncologica;

Volontariato, filantropia e beneficenza € 185.000,00

€ 10.000,00 - Banco Alimentare del Piemonte Odv - Moncalieri (TO), per il sostegno dell’attività del banco alimentare del Piemonte sede di Biella, per la prosecuzione ed il rafforzamento della rete di sostegno alle persone bisognose della provincia;

€ 10.000,00 - Gruppo di Volontariato Vincenziano "San Giuseppe" Odv – Biella, per il sostegno al servizio volontario di buon vicinato;

€ 10.000,00 - Amici Parkinsoniani Biellesi (APB) Odv -Biella, per la realizzazione del progetto Legger(a)mente;

€ 10.000,00 - A.I.A.S. - Sezione di Biella e del Biellese Aps - Gaglianico (BI), per la realizzazione del progetto Impariamo a vivere insieme;

€ 10.000,00 - Angsa Biella Aps-Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo – Biella, per la realizzazione del progetto Migliorare la qualità di vita di una persona autistica e della sua famiglia;

€ 9.500,00 - G.V.V. Santa Maria Assunta, per la realizzazione del progetto Sostegno alla povertà 2024;

€ 7.500,00 - Cooperativa Tantintenti Società Coopertiva Sociale Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto per filo e per segno. Trame di comunità – 2°edizione;

€ 7.500,00 - Associazione A.gen.d.a - Genitori di Disabili Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Mosaico;

€ 7.500,00 - CIPM Piemonte Aps - Novara (NO), per la realizzazione del progetto Oltre la chiave – 2° edizione;

€ 7.500,00 - Parrocchia San Germano – Tollegno (BI), per la realizzazione del progetto Porte aperte verso la comunità - sostegno alle attività parrocchiali;

€ 7.500,00 - Comune di Cossato – Cossato, per la realizzazione del centro estivo 2024;

€ 7.500,00 - Opera Assistenza Ss. Immacolata "O.A.S.I." - Impresa sociale – Biella, per la realizzazione del progetto Arteterapia: divertimento e stimolo per la mente ed il corpo;

€ 7.500,00 - Biella Rugby Club Asd – Biella, per la realizzazione del progetto campus estivo rugby e multisport;

€ 7.000,00 - Associazione Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in Terra Biellese – Biella, per la realizzazione del progetto Let eat Bi il Terzo paradiso in terra biellese;

€ 7.000,00 - Associazione Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII Odv - San Giorgio Canavese (TO), per la realizzazione del progetto Centro in movimento 2024;

€ 6.500,00 - Hope Club – Biella, per la realizzazione del progetto Bordi della città, luoghi di speranza;

€ 5.500,00 - Food for Life Aps - Torino (TO), per la realizzazione del progetto Fare del bene fa bene;

€ 5.000,00 - Okami Kumo Japanese Cultura Association Aps. – Netro (BI), per la realizzazione del progetto Symbolum, il simbolo come strumento di cura;

€ 5.000,00 - Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri – Biella, per lo svolgimento dell’attività dell'oratorio di San Filippo;

€ 5.000,00 - Parrocchia San Cassiano – Biella, per la realizzazione del progetto di attività educativa e formativa per bambini e giovani - anno 2024;

€ 5.000,00 - Centro di Aiuto alla Vita di Biella Odv – Biella, per lo svolgimento dell’attività accoglienza mamma/bambino;

€ 5.000,00 - Gomitolo Rosa Ente Filantropico – Biella, per la realizzazione del progetto Lanasciuga, la prima pallina in lana autoctona italiana per asciugatrice, per fare bene all’ambiente e alla comunità;

€ 3.500,00 - Associazione Nomafie Biella -Biella, per la realizzazione dell’attività di Nomafie Biella;

€ 2.500,00 - Centro di Accoglienza l’Arcobaleno Odv – Biella, per lo svolgimento dell’attività del centro di accoglienza;

€ 2.500,00 - Casa di Giorno Odv – Biella, per la realizzazione del progetto tempo libero e creativo;

€ 2.500,00 - Crescere in Valle Aps. - Campiglia Cervo (BI), per la realizzazione del progetto E_state in valle - centro estivo Campiglia Cervo;

€ 2.500,00 - Associazione Malattia di Alzheimer - Provincia di Biella Odv – Biella, per lo svolgimento dell’attività 2024;

€ 2.500,00 - Famiglie in Gioco - Camburzano (BI), per la realizzazione del centro estivo 2024;

€ 2.500,00 - Harambee APS - Biella (BI), per la realizzazione del progetto Sviluppo degli orti condivisi;

€ 2.000,00 - Parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora – Biella, per lo svolgimento dell’attività estiva dei bambini e ragazzi;

€ 1.500,00 - Parrocchia di S. Ambrogio di Sordevolo – Sordevolo (BI), per la realizzazione delle attività estive per bambini, ragazzi e giovani della comunità di Sordevolo 2024.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 22.500,00

€ 7.500,00 - Enoteca Regionale del Biellese e della Serra – Lessona (BI), per la realizzazione del progetto Cammino di Biella è buona-info point;

€ 7.500,00 - Università degli Studi di Torino – Torino, per la realizzazione del progetto Unita Rural Mobility nel Biellese: un laboratorio per lo sviluppo di nuove forme di mobilità internazionale nel Piemonte metromontano;

€ 7.500,00 - WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi Odv – Biella, per lo svolgimento dell’attività WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi per il 2024 (Oasi giardino botanico di Oropa).

ALTRI SETTORI € 5.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica € 5.000,00

€ 5.000,00 - ACTA Sensi Contemporanei s.r.l. I.S. - Milano (MI), per la realizzazione del progetto BIOARTSummerLab.