Cossato: capriolo incinta investito nella notte

Intorno all'1 di ieri notte lunedì 22 aprile a Cossato è stato investito un capriolo, femmina incinta.

La bestiola è stata immediatamente soccorsa dal personale per il recupero degli animali selvatici della Provincia, tenuta in osservazione da un veterinario che ha curato le ferite riportate in seguito all'impatto con il mezzo, e questa mattina si è deciso di ricoverarla al Canc a Torino, il Centro Animali Non Convenzionali, un reparto dedicato agli animali domestici non comuni.

Ora è stata affidata ai medici che si prenderanno cura di lei e del piccolo che deve nascere che comunque sembra stia bene.