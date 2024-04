Ritrovata la cucciolona dispersa, lieto fine per la pelosetta

La cercavano da molte ore, la cucciolona dispersa questa mattina da Quaregna, quando un Vigile del Fuoco volontario non in turno, aiutato da una donna, è riuscito a recuperarla a Lorazzo, dove era arrivata, e a riconsegnarla alla sua famiglia. Tutto bene per la fuggitiva ritornata alle coccole e alle sue rassicuranti abitudini.