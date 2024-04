I luoghi suggestivi di Valdengo raccontati dagli studenti delle scuole

Perchè non raccontare le bellezze del paese di Valdengo attraverso le parole degli studenti delle scuole? È il progetto messo in campo dall'Istituto Comprensivo di Valdengo e che avrà inizio sabato 13 aprile, come spiegato dal docente di arte e immagine Stefano Epifani, responsabile di sede e coordinatore dell'iniziativa: “Si tratta di un'attività promossa e voluta dall'Unione Montana, rivolta alle scuole biellesi, tra cui la nostra. Oltre alla presenza di diversi insegnanti, aderiranno 28 alunni che, per l'occasione, faranno da Ciceroni ai luoghi più suggestivi del paese, come la chiesa parrocchiale di San Biagio, il Castello e altri luoghi. Gli studenti faranno insomma da guida e saranno accompagnati dai loro professori”.

Oltre a Epifani, saranno coinvolti alcuni insegnanti come Franca Balbo (tecnica), Eralda Bonino (italiano, storia, geografia), Emanuel Bonivento (matematica e scienze), Erica Rigola (italiano, storia e geografia) e Elisa Versolato (italiano, storia e geografia). Tre i momenti di visita (ore 10, 11 e 14.30), con ritrovo alla chiesa di San Biagio e arrivo al Castello di Valdengo. “Un sincero ringraziamento – conclude Epifani - va al sindaco Roberto Pella, all'amministrazione comunale, Alpini, associazioni locali, al parroco canonico, don Luigi Bellotti, ad Angelo Miniggio che ci accoglierà al Castello e al nostro dirigente scolastico Enrico Martinelli”.