Rivoluzione al Bona: taglio del nastro per l'aula immersiva, FOTO e VIDEO

"Io sono orgogliosa di questo momento perchè sono sicura di aver realizzato per la mia scuola qualcosa che è unico, stiamo dando un segnale di un istituto che va avanti. Io non so quanto ancora resterò qui, ma lascerà qualcosa anche per il futuro". Queste le parole della preside Raffaella Miori prima del taglio del nastro dell'aula immersiva nel suo istituto in via Gramsci a Biella nella mattina di oggi giovedì 11 aprile. Uno spazio dove la realtà non ha confini, dedicato a tutti gli allievi della scuola di ogni corso, ma anche al territorio.

"Ringrazio tutte le collaborazioni che hanno reso possibile questo - ha esordito la preside Miori durante la presentazione - , le realtà di questo territorio. Abbiamo scelto di inaugurare questa aula in maniera pubblica non casualmente, proprio perchè vogliamo dare un segnale alla nostra scuola ma anche al Biellese che noi ci siamo sempre. Il Bona è sempre stato "tradizione " per il territorio, e noi a questa tradizione ci teniamo, e vogliamo che sia sempre così. Oggi abbiamo una cosa importante da vedere che è questa aula che rappresenta il futuro, e per raggiungerla dobbiamo passare dal laboratorio di chimica che per chi lo conosce sa che è datato, è del 1900 ma lo usiamo tutt'ora, e lì, allestiremo il catering. Questo per dire che senza la tradizione non ci sarebbe futuro, e passato e futuro convivono qui in questa scuola e devono convivere".

A fare gli onori di casa anche i professori Stefano Garlanda e Debora Bazzano, ideatori del progetto. "Io che sono un professore non sono più un oratore - ha spiegato la professoressa Bazzano - sono in mezzo ai ragazzi, posso guidarli in questo viaggio, non sono più seduta in cattedra. Il professore e gli studenti sono immersi in un ambiente, possono sfruttare tutti i particolari che la tecnologia gli offre".

Presenti al taglio del nastro anche presidi, professori e dirigenti di altre scola, ma anche amministratori come Barbara Greggio assessore al Comune di Biella, Pier Ercole Colombo presidente della Fondazione Crb, Ermanno Rondi presidente di Città Studi, Christian Clarizio di Sella Lab.