Grande giornata di sport a Biella per la "Sfacchinata Inclusiva" FOTO

È stata una grande giornata di sport, divertimento e inclusione quella di domenica 7 aprile nei centri sportivi natatori di Biella, Cassano d’Adda, Concorezzo, Cormano e Segrate dove, in contemporanea, è andata in scena la prima edizione de “La Sfacchinata Inclusiva”: 3 ore di nuoto non stop, aperte a tutti, senza distinzione di età, sesso, preparazione atletica, condizione fisica e abilità. La manifestazione è stata organizzata da In Sport e Sport Active, società sportive dilettantistiche riconosciute come punto di riferimento del settore, con più di 20 centri sportivi in gestione tra Piemonte, Lombardia e Veneto.

L’obiettivo dell’evento era mostrare al pubblico la splendida realtà dello sport in acqua, un’attività nella quale uomini, donne, adulti, bambini e persone con disabilità possono gareggiare insieme. Un evento a scopo ludico, non agonistico, di nuoto a staffetta, senza vincoli nella formazione delle squadre, con il premio puramente simbolico alla compagine che ha completato il maggior numero di vasche al termine delle 3 ore. Il progetto de ”La Sfacchinata Inclusiva” è stato seguito con entusiasmo dalle amministrazioni comunali, in rigoroso ordine alfabetico, di Biella, Cassano d’Adda, Concorezzo, Cormano e Segrate, che hanno concesso il loro patrocinio, così come l’Ente di Promozione Sportiva CNS Libertas e il CONI Regionale Lombardia che, nella figura del Presidente Marco Riva, ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa.

In contemporanea in 5 impianti, 5 comuni, 3 province, Biella, Milano e Monza Brianza, 2 regioni, Lombardia e Piemonte, 30 squadre per un totale di 212 partecipanti complessivi, dal più giovane di 5 anni ai più esperti di quasi 70 anni, hanno nuotato 8.083 vasche, per un totale di 202 chilometri percorsi, poco meno della distanza tra Milano e Bologna. Nutrita e propositiva la partecipazione del mondo associativo territoriale: l'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, Granda Waterpolo Ability ASD, OSHa Como ASD, SpecialMente Ivrea e Lambro Società Cooperativa Sociale Onlus, tutte presenti a testimoniare come lo sport sia un potentissimo strumento di inclusione. Un grande plauso finale va ai direttori degli impianti sportivi e agli staff dei centri In Sport di Biella, Cassano d’Adda, Concorezzo e Segrate e Sport Active di Cormano, che hanno creduto fortemente nell’evento, lavorando alla sua organizzazione.

La Sfacchinata Inclusiva è nata da un’idea dell’avvocato Gianluca Mura e rientra nel pacchetto di attività di In Sport e Sport Active, tra le quali anche il progetto Movement https://www.insportsrl.it/progetto-movement/, volte a sensibilizzare le persone sull’importanza dello sport come strumento di prevenzione e come elemento essenziale per una vita sana. Presenti alla premiazione di Biella, Claudio Corradino e Giacomo Moscarola, sindaco e vice della città di Biella, Gabriele Pivano, direttore di In Sport Piemonte. Sponsor dell’evento andato in scena al centro sportivo Massimo Rivetti: Natural Boom, Acquatec e Farmacia San Paolo. L’appuntamento con La Sfacchinata Inclusiva è al 2025.