Bocce Serie A, Gaglianico sempre in lizza per la Final Four - Foto Federbocce

Nel doppio turno di campionato Serie A di bocce, specialità volo, una sconfitta ed una vittoria per Gaglianico, che perde in Veneto a Mareno del Piave, e vince nettamente a Fagagna in Friuli contro Quadrifoglio, rimanendo in lizza per la Final Four Scudetto del 25 e 26 maggio a Chieri,

Questi tutti i risultati. 3° giornata di ritorno (6 aprile): BRB Ivrea-Auxilium Bertolotto Porte 22-2, Marenese-Gaglianico 14-10, Bocce Mondovì Produttori di Govone- Chiavarese 16-8, Noventa-Nus 17-7, Quadrifoglio-La Perosina Boulenciel 9-15. 4° giornata di ritorno (7 aprile): Auxilium Bertolotto Porte-Bocce Mondovì Produttori di Govone 9-15, Chiavarese-BRB Ivrea 4-20, Marenese-Nus 16-8, Noventa-La Perosina Boulenciel 7-17, Quadrifoglio - Gaglianico 2-22.

E questa la classifica: BRB Ivrea 50, La Perosina Boulenciel 45, Chiavarese 26, Nus, Gaglianico 25, Marenese 24, Bocce Mondovì Produttori di Govone 23, Noventa 18, Quadrifoglio 13,