Asd Skating Biella brilla d’oro al Campionato regionale FOTO

Sabato 6 e domenica 7 aprile al Palapajetta di Biella si è svolto il campionato Regionale AICS, per livelli e categorie.

Anche in questa gara l’asd Skating Biella dimostra l’ottima forma delle atlete agoniste e porta a casa due ori ed un bronzo.

La prima a calcare il parquet del palazzetto è stata Lucrezia Recupero che esegue un ottimo disco di gara ottenendo un altissimo punteggio, sia nel contenuto tecnico che nell’impressione artistica e la fa salire per l’ennesima volta sul gradino più alto del podio.

Segue le orme della compagna anche Annarita Paraggio che, seppur in una nuova categoria con nuove difficoltà, arricchisce il suo medagliere con una splendida medaglia d’oro.

Domenica pomeriggio è stata la volta di Sofia Riberno e della compagna Siria Foglia Parrucin, che nella stessa categoria si aggiudicano rispettivamente il terzo ed il sesto posto: Sofia pattina un buon disco di gara con l’eleganza che da sempre la contraddistingue, buona gara anche per Siria anche se, una leggera sbavatura su una trottola non le permette di ottenere un punteggio migliore.

Stop forzato invece per l’altra veterana della società: Maria Elena Recupero, che purtroppo non ha potuto gareggiare a causa di un infortunio al piede.

Le atlete, seguite oltre che dall’allenatore Federico Agustin Martines Lemos sono affiancate anche da altre due importantissimi professionisti: il preparatore atletico Daniele Pavan e la coreografa Arianna Quartesan.

Le atlete agoniste il 25 aprile saranno impegnate in un’altra gara a Busto Arsizio, che le servirà come banco di prova in vista dell’importante gara che si terrà a giugno a Misano Adriatico: il Trofeo Filippini Dall’Acqua che come ogni anno vedrà la partecipazione di atleti proveniente da più parti del Mondo.

Le atlete della squadra del pre-agonismo e del primo corso, invece, nei giorni 25 e 26 maggio saranno impegnate nella seconda tappa del trofeo promozionale Luciana Borello.

La società è molto orgogliosa dei titoli ottenuti dalle atlete ma anche della serietà e della costanza con cui si impegnano negli allenamenti così come nella scuola: infatti Lucrezia e Maria Elena Recupero, che frequentano l’ultimo anno al liceo, nel mese di maggio saranno premiate per meriti sportivi ed ottimo rendimento scolastico.