Polizia di Stato, a Città Studi la celebrazione del 172° Anniversario

La Polizia di Stato celebra il 172° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà domani 10 aprile nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, e una contestuale cerimonia locale presso la sede di città studi a Biella.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre

La celebrazione avrà inizio presso la sede della Questura di Biella dove, alla presenza del Prefetto, Questore e del Cappellano della Polizia di Stato, verrà deposta una corona in onore di tutti i caduti della Polizia di Stato. Un pensiero particolare verrà successivamente rivolto alla memoria del Vice Questore Aggiunto Francesco Cusano mediante la deposizione di una seconda corona al cippo sito in “Largo Cusano”, presso i Giardini Zumaglini.

A partire dalle ore 10:30, presso l’auditorium di Città Studi, alla presenza del Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro Delle Vedove e delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia, si terrà la celebrazione del 172° anniversario nel corso del quale verrà data lettura dei messaggi inviati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia. Successivamente prenderà la parola il Questore della Provincia di Biella Dr. Claudio Ciccimarra per poi procedere con la consegna dei riconoscimenti premiali al personale che si è distinto in servizio.

Nel corso della cerimonia nazionale il Presidente della Repubblica conferirà la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato le attività svolte dal personale del Gruppo Sportivo Fiamme oro. La cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta da Rai 1 a partire dalle ore 10:50. Sarà possibile seguirla anche sul canale YouTube della Polizia di Stato, sul sito istituzionale e sui canali social di “poliziadistato_officialpage”.