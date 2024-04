Riascoltati per voi: Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004)

Quattordicesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, quest’oggi vi voglio portare indietro di vent’anni, quando il quartetto scozzese dei Franz Ferdinand pubblicarono il loro album d’esordio.

Formatosi a Glasgow nel 2002, i Franz Ferdinand sono una band di rock alternativo scozzese, un mix tra i primi Bloc Party, i The Strokes, gli Interpol e perché no i Talking Heads (alcune sfumature ritmiche un po’ li ricordano).

Questo disco mette in mostra il loro sound inebriante: una miscela esplosiva di post-punk, art rock e dance-pop. L'album prende il via con l'elettrizzante brano "Jacqueline", e da lì in poi ogni canzone è accattivante ed i ritmi sono ballabili, una vera e propria scarica di energia e di originalità che ha ridefinito il panorama indie rock dell’epoca.

Le chitarre di Alex Kapranos si intrecciano alla perfezione con il ritmo pulsante della batteria di Paul Thomson, per non parlare della linea di basso di Nick McCarthy, molto groovy, così come le tastiere di Robert Hardy sono molto d’atmosfera, i quattro riescono dare vita ad un caleidoscopio di melodie orecchiabili con ritmi molto coinvolgenti.

Questo album d’esordio è stato un vero e proprio successo: il singolo “Take Me Out" valse loro la nomination come miglior performance rock ai Grammy Awards. Non solo: nello stesso anno la band si aggiudicò il Mercury Prize; sono stati in grado di piazzare diversi singoli nella top 20 britannica, ottenere parecchie candidature ai Grammy Awards e vincere ben due Brit Awards, come miglior gruppo britannico, e un NME Award.

La voce distinta del cantante Alex Kapranos è al centro dell'attenzione, perfettamente integrata dalla strumentazione della band. Brani come "Take Me Out" e "The Dark of the Matinée" sono dei classici della dance indie, mentre "Auf Achse" e "Cheating on You" offrono un tocco leggermente più cupo e introspettivo.

Mi verrebbe da dire che il loro sia stato un debutto col botto! Veramente niente male, la mia domanda è: vi ho fatto venire voglia di accendere l’impianto hifi, prendere il disco, appoggiarci la puntina sopra e passare 39 minuiti di musica fresca, energica e originale? Io credo proprio di sì!

I miei brani preferiti sono: “Jacqueline”; "Take Me Out”, la mia preferita di tutto l’album; “The Dark of the Matinée”; “This Fire”; “Come on Home” e “40’"

Voto: 8,5

Tracce:

1) Jacqueline – 3:49

2) Tell Her Tonight – 2:17

3) Take Me Out – 3:57

4) The Dark of the Matinée – 4:03

5) Auf Achse – 4:19

6) Cheating on You – 2:36

7) This Fire – 4:14

8) Darts of Pleasure – 2:59

9) Michael – 3:21

10) Come on Home – 3:46

11) 40' – 3:24

Durata: 39 minuti.

Formazione:

Alex Kapranos (voce e chitarra); Nick McCarthy (voce, chitarra e tastiera); Robert Hardy (voce e basso) e Paul Thomson (batteria).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo dell’album omonimo dei Franz Ferdinand, ma anche della loro musica.

Al prossimo riascolto…