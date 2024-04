Obiettivo Piemonte Lavoro, Oplà presentato al ministro Calderone: “Le Accademie un percorso che apprezzo molto”

“Credo che la Regione Piemonte stia facendo un grande percorso. Le Accademie di filiera sono straordinari esempi di aggregazione e formazione, una formazione innovativa che ci permette di superare le crisi. È un percorso che apprezzo molto. Guardiamo i distretti e facciamo crescere le professionalità di cui il territorio e le imprese hanno bisogno”. Sono queste le parole che Marina Calderone, ministro del Lavoro, ha rivolto oggi a Biella, durante il convegno aperto alla cittadinanza realizzato dalla Regione con l’assessore al Lavoro Elena Chiorino per analizzare le principali misure avviate in Piemonte per favorire l’occupazione.

Davanti a una platea composta da consulenti del lavoro provenienti da tutta la Regione, commercialisti, autorità e cittadini, l’assessore al Lavoro Elena Chiorino ha dichiarato: “Era necessario rilanciare il mondo del lavoro, sostenere le imprese e garantire ai giovani un ventaglio di opportunità per seguire le proprie attitudini. Lo abbiamo fatto attraverso una visione improntata sulla progettualità e valorizzazione delle eccellenze e delle competenze, favorendo la competitività e l'inclusività di un territorio pronto a raggiungere grandi traguardi”.

La presentazione di Oplà

Durante il convegno è stato presentato OPLà (Obiettivo Piemonte Lavoro), la pubblicazione regionale contenente un riassunto dell’attività svolta negli ultimi cinque anni dall’assessorato: si va dall’approvazione di due leggi regionali per il lavoro e per l’infanzia alla rivoluzione delle Accademie di Filiera, passando per il Fondo Sviluppo e Rilancio, la costituzione dell’Unità di crisi per supportare imprese e lavoratori. E ancora: il fondo regionale disabili, il fondo per l'edilizia scolastica d'emergenza, i cantieri di lavoro per i disoccupati, il potenziamento dell'orientamento, inteso come investimento per il futuro dei nostri giovani e non più come una spesa come per le precedenti legislature, fino al prolungamento degli orari degli asili nido in supporto alle famiglie e all'occupazione femminile. Tanti provvedimenti e misure differenti, comunicanti tra loro e legate da un unico filo conduttore. Quello delle politiche attive del lavoro.

Il momento di confronto è proseguito con una sessione di approfondimento tecnico sulle misure regionali per l'occupazione con la Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro e Agenzia Piemonte Lavoro.

“Sono fermamente convinta che siano state gettate le basi per una progettualità di ampio respiro, in grado di garantire al Piemonte un presente e soprattutto un futuro all'altezza della sua storia. Credo in questo territorio, con entusiasmo e senza paura” ha concluso Chiorino.