Sella, a Biella un parcheggio fotovoltaico aperto al pubblico con 632 pannelli e 176 posti auto

Il gruppo Sella ha pubblicato la sua Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2023, il documento che rendiconta gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) e illustra tutte le iniziative e attività realizzate a favore dei propri stakeholder, della comunità, dei clienti e dei dipendenti del gruppo.

Il documento, redatto fin dal 2004 su base volontaria in forma di “Relazione sulla Responsabilità Sociale” e dal 2017 come “DNF”, rientra nel percorso intrapreso dal gruppo di migliorare costantemente il proprio impatto positivo verso i suoi diversi stakeholder. Un impegno portato avanti anche grazie alla definizione di una strategia di lungo periodo per supportare i propri clienti attraverso iniziative, servizi e prodotti, nel processo di transizione verso un’economia sempre più sostenibile e consapevole, in linea anche con gli obiettivi di sviluppo individuati dall’Agenda Onu 2030.

Anche nel corso del 2023 il gruppo Sella si è confermato come “realtà rigenerativa”, ovvero azienda in grado di contribuire positivamente nei confronti del pianeta secondo la metodologia “B Impact Assessment”, che misura l’impatto di un’azienda su 5 diversi ambiti: ambiente, governance, comunità, clienti e persone. Dal self assessment emerge che i punti di forza del gruppo sono relativi in particolare al supporto all’economia reale, all’offerta di prodotti ai clienti, allo sviluppo delle persone e alla governance.

Ecco i principali risultati dell’impegno del gruppo Sella in tema di sostenibilità nel 2023.

Valore economico generato. Dalla Dichiarazione Non Finanziaria del gruppo Sella emerge che nel 2023 il valore economico generato ha superato il miliardo di euro per il secondo anno consecutivo, arrivando a toccare i 1,179 miliardi (in crescita di oltre 173 milioni rispetto al 2022), ed è stato distribuito ai vari stakeholder – dipendenti e collaboratori, Pubblica Amministrazione, fornitori, soci e collettività – per l’80% corrispondente ad un totale di 946,44 milioni euro, in aumento di 138,8 milioni di euro rispetto al 2022. Complessivamente, dal 2017 ad oggi il gruppo Sella ha distribuito ai suoi stakeholder oltre 4,7 miliardi di euro.

Imprese e famiglie. Il gruppo Sella, tramite le sue società, ha avviato nel corso del 2023 numerose iniziative per sostenere la transizione energetica dei clienti. In particolare, è stato lanciato un finanziamento dedicato alle imprese che le premia con la riduzione dei costi applicati al raggiungimento di determinati obiettivi ESG. Inoltre, è stata ampliata l’iniziativa “Basket Bond” realizzata con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC) di ulteriori 100 milioni di euro, raggiungendo l’importo complessivo di 200 milioni di euro, con il programma “Sustainability-linked Basket Bond” per sostenere i piani di crescita e sviluppo orientati verso la sostenibilità delle aziende italiane di minori dimensioni. Da segnalare l’operazione di emissione da parte di Banca Sella del suo primo green bond da 100 milioni di euro, i cui proventi sono impiegati per finanziare prestiti e progetti legati all’edilizia sostenibile, all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica. Sono state anche lanciate sul mercato nuove carte di pagamento per non vedenti e ipovedenti, realizzate in materiale plastico riciclato per ridurre l’impatto sull’ambiente. Nel corso del 2023 si è svolto il programma internazionale di accelerazione “AG 4 Future Food” di dpixel, il Venture Incubator del gruppo Sella, con l’obiettivo di individuare e sostenere startup in grado di sviluppare soluzioni e tecnologie innovative, economicamente sostenibili, accessibili ed efficienti nell’ambito della filiera agroalimentare.

Sostegno al territorio. Nel corso del 2023 sono state numerose le iniziative realizzate dal gruppo Sella a livello nazionale e locale. Per il secondo anno consecutivo è stato organizzato, in collaborazione con Legambiente, il “CSR Day 2023” che ha visto oltre 460 dipendenti impegnati ripulire parchi e aree urbane di 9 città italiane, raccogliendo complessivamente circa 600 chilogrammi di rifiuti. Sellalab ha organizzato numerosi incontri formativi per professionisti e imprese, tra cui l’evento BiDigital svoltosi ad ottobre al Lanificio Maurizio Sella che ha contato circa mille partecipanti in una giornata di incontri sui temi dell’open innovation e del digitale. Il gruppo ha portato avanti la collaborazione pluriennale con Special Olympics coinvolgendo colleghi e loro familiari, in veste di volontari, in occasione dei “Play the Games 2023” organizzati a Biella nel mese di maggio. È stato inoltre rinnovato il supporto alla Federazione Sport Sordi Italia per sostenere la partecipazione degli atleti alle “Winter Deaflympics” che si sono svolte in Turchia nel febbraio scorso. In occasione delle festività natalizie, anche quest’anno circa 350 dipendenti hanno “donato” la loro voce al Centro Nazionale del Libro Parlato registrando insieme 8 nuovi audiolibri per bambini e ragazzi, arricchendo così il catalogo accessibile a persone cieche e ipovedenti. Per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il gruppo ha sostenuto il Fondo Autonomia dell’associazione Di.Re, Donne in Rete contro la violenza e il Telefono Rosa.

Il parcheggio fotovoltaico di Biella. Da segnalare, presso la sede del gruppo a Biella, la realizzazione di un parcheggio dotato di impianto fotovoltaico, composto da 632 pannelli, con una capienza complessiva di 176 posti auto e completamente aperto al pubblico. Il progetto del gruppo Sella ha riguardato un’area di circa 3.800 metri quadri antistante via Delleani, dove sono stati riorganizzati gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture, oltre alla costruzione di marciapiedi e ad un’ampia piantumazione di aiuole, rampicanti e alberi a medio fusto. I pannelli fotovoltaici sono installati su 5 pensiline che coprono l’area, con una potenza nominale totale di 243,32 kWp (chilowatt picco) che consentirà di diminuire le emissioni di anidride carbonica di 129 tonnellate l’anno.

Gli impatti ambientali. La totalità dell’energia elettrica utilizzata dal gruppo Sella in Italia e in Romania deriva al 100% da fonti rinnovabili certificate. I 20 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali presenti sul territorio nazionale contribuiscono inoltre al proprio fabbisogno energetico per oltre 475mila kWh. La sede del gruppo ha inoltre ottenuto la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), come già lo stabile S32 a Milano, che contraddistingue gli edifici che si caratterizzano per una alta efficienza energetica, l’utilizzo di energie rinnovabili, gestione dell'acqua e impiego di materiali sostenibili. Il 60% circa dei prodotti per ufficio, infine, sono a minor impatto ambientale e la carta utilizzata è selezionata sulla base di specifiche certificazioni come FSC, Ecolabel e ECF.

Carbon Neutrality. Il gruppo Sella già nel 2021 è stato tra i primi gruppi bancari in Italia ad aver raggiunto la “carbon neutrality” azzerando l’impatto delle proprie emissioni di CO2, in anticipo rispetto al piano fissato per il 2024, grazie a iniziative sostenibili portate avanti negli ultimi anni, all’attuale piano di mitigazione delle emissioni e al finanziamento di alcuni progetti internazionali per la compensazione delle emissioni residue in collaborazione con LifeGate in Europa, Africa e America centrale, il cui andamento è oggetto di un monitoraggio continuo.

Le Persone. Il Team Sella, composto da dipendenti e collaboratori, si è rafforzato superando le 6.300 persone con un’età media di 43 anni e con la componente femminile che è salita al 48,2% del totale. Durante il 2023 sono state erogate oltre 248mila ore di formazione. Il gruppo Sella ha inoltre prorogato l’accordo già siglato nel 2022 relativo al lavoro agile che prevede la possibilità di usufruire di 13 giornate medie mensili su base annua di smart working, estendibili fino ad un massimo di 15 giornate per categorie fragili, caregiver familiari e dipendenti con residenza o domicilio distante dalla sede di lavoro. Nel 2023 è stata anche riconfermata la possibilità di fruire della banca del tempo, un fondo alimentato dalla donazione volontaria di ferie da parte dei colleghi al quale possono attingere altri colleghi che si trovino in situazione di necessità e non abbiano più ferie a disposizione. Rimane infine confermata la possibilità di usufruire del permesso di volontariato che prevede una giornata di lavoro retribuita per lo svolgimento di attività di volontariato a favore di enti e associazioni.

Open Innovation. Il Gruppo svolge un ruolo proattivo nella gestione di ecosistemi aperti, interni ed esterni, fungendo da aggregatore di realtà innovative e di eventi di valore che messi a sistema portano un contributo a tutti gli attori in essi coinvolti. Nel 2023 è proseguita l’attività del primo Sellalab Open Coworking all’interno del Lanificio Maurizio Sella a Biella, uno spazio di 350 metri quadri inaugurati nel 2022 con oltre 80 postazioni aperto a lavoratori in smart working di aziende del territorio o provenienti da altre zone, liberi professionisti, imprenditori, startupper e studenti. La piattaforma di innovazione per startup e imprese Sellalab ha realizzato nelle sue varie sedi in Italia oltre 80 eventi gratuiti aperti al pubblico che hanno coinvolto oltre 10mila persone. Il gruppo Sella, attraverso il proprio venture incubator dpixel, ha lanciato 9 percorsi di innovazione dedicati anche ai temi dell’alimentazione, dell’inclusione, dell’impatto sociale e del green tech. Nell’incubatore certificato dpixel sono attualmente presenti 49 startup innovative di cui 5 accelerate.