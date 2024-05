Biella, a Sellalab un ciclo di eventi per imprese e startup dedicati a sostenibilità e inclusione

Tre appuntamenti rivolti a imprese e startup dedicati all’inclusione e alla parità di genere, alla sostenibilità e all’integrazione dei criteri Esg anche nell’ambito della sicurezza informatica. Saranno questi i temi al centro del ciclo di eventi organizzati da Sellalab, la piattaforma d’innovazione a impatto per startup e imprese del gruppo Sella, che si terranno nel mese di maggio presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 6 a Biella.

Il primo incontro “Certificazione di parità di genere per le imprese, benefici e opportunità” si svolgerà mercoledì 8 maggio e sarà incentrato sulla necessità per le aziende di strutturare un sistema di inclusione, non solo per testimoniare del proprio impegno sul tema della Gender Equality, ma anche per definire e monitorare precisi obiettivi di pari opportunità e registrare benefici concreti in termini di reputazione. Secondo i dati del World Economic Forum, infatti, nelle realtà che sono riuscite a instaurare politiche di parità e inclusione i profitti sono superiori alla media (+25/35%) e il tasso di innovazione è superiore del 20%. La maggiore efficacia nella gestione dei processi decisionali, abilitata dall’inclusività, si traduce inoltre in un +30% della mitigazione dei rischi aziendali.

L’appuntamento di martedì 21 maggio “Sostenibilità a 360°, guida per il successo delle Pmi” è dedicato all’approccio sempre più diffuso fondato su una visione olistica che coinvolge non solo l’aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economico. Anche in questo caso, le realtà che adottano il modello della Sostenibilità 360° integrano pratiche eco-friendly nella loro catena di approvvigionamento, riducono gli sprechi e ottimizzano l’uso delle risorse, senza trascurare l’impatto sociale, promuovendo la diversità, l’inclusione e il coinvolgimento della comunità locale.

Martedì 28 maggio si svolgerà l’incontro “Futuro sostenibile per imprese, tra criteri Esg e cyber security” in cui si affronteranno i temi della crescente importanza della sicurezza informatica nel realizzare un futuro sostenibile per le imprese e le comunità, esplorando al contempo il ruolo cruciale dei criteri ESG e della cybersecurity per fornire alle aziende un efficace modello di competitività e resilienza e di protezione dalle minacce interne ed esterne.

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti e hanno inizio alle 17,30. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.sellalab.com nella sezione “Eventi”, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.