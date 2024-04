Attento Bonprix, a Lessona arrivano i “Diavoli”

“Vade retro!”. Il Bonprix TeamVolley è reduce da tre vittorie consecutive, la salvezza in Serie B2 nazionale non è troppo lontana ma per arrivarci le biancoblù dovranno prima esorcizzare i “Diavoli Rosa” del Novate Volley. Sarà un match impegnativo quello che andrà in scena sabato sera alle 20.30 sul campo di Lessona, contro una squadra con giocatrici e ambizioni di promozione. Tra le milanesi, anche la “nostra” Ginevra Levis.

Coach Paolo Salussolia: «Novate sarà avvelenata, dato che insegue ad un solo punto di distanza la capolista Issa Novara e deve anche difendere il piazzamento playoff da Bellusco, che è ancora in gioco. Dall’altra parte della rete troveremo alcuni nomi illustri – la banda Ylenia Migliorin e il palleggio Gloria Trabucchi su tutte – che hanno militato in Serie A nel loro recente passato. Ci sarà anche Ginevra Levis, che conosciamo bene. Si tratta di una squadra ovviamente forte, che sa essere abrasiva con il muro-difesa ma anche estenuante con la capacità di “tenere su” la palla. Hanno in serbo una grande varietà di colpi che possono metterci sotto pressione, visto anche il ridotto numero di errori gratuiti che commettono. Può essere una gara molto stimolante: all’andata disputammo un match imperniato su ordine tattico e intensità, sfiorando il tie-break. Vogliamo ripetere quel tipo di prestazione, fare punti sarebbe preziosissimo e ci porterebbe ad un passo dalla salvezza. Gli stimoli non mancano».

Il libero Martina Spinello: «Siamo reduci da un periodo positivo. Le ultime tre vittorie (in altrettante partite) ci hanno permesso di staccare le squadre appena sotto di noi in classifica e di accumulare quindi un piccolo vantaggio, che dovremo essere brave a sfruttare. In palestra stiamo lavorando per affrontare al meglio l’ultima parte della stagione, con la giusta carica e la doverosa concentrazione. Sabato contro Novate ci aspetta una sfida molto impegnativa, ma sarà una buona opportunità per provare a strappare dei punti importanti ad un’avversaria di alta classifica».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 6/4, ore 20.30.

Palasport di Lessona (BI) BONPRIX TEAMVOLLEY – Polisportiva Novate Volley

Serie D

Sabato 6/4, ore 17.

Palasport di Lessona (BI) BOTALLA TEAMVOLLEY – 4Volley Ots Assembly

Trofeo “Daniele Ziccio” - Under17

Domenica 7/4, ore 18.

Palestra comunale di Gaglianico (BI) Gaglianico Volley School – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Coppa “Primavera” - Under15

Sabato 6/4, ore 14.

Palestra S.M. “Bollini” di Novara Pallavolo Scurato – ANGELICO TEAMVOLLEY

Coppa Comitato - Under13

Sabato 6/4, ore 15. Palestra S.E. “Peretti” di Novara

Issa Novara – CONAD TEAMVOLLEY