Nuovi importanti riconoscimenti nel mondo della musica per il Dj biellese Filippo Regis

Dopo appena mesi dalla conquista del ventesimo posto nella classifica dei Top 100 Music Business Influencer per il dj biellese, scelto dall'amministrazione comunale come direttore artistico degli eventi collaterali del prossimo Giro d'Italia, arriva una doppietta di pochi riconoscimenti: un bis di nomine per altrettanti incarichi ai massimi livelli di prestigio professionale.

La prima riguarda l'inserimento, come membro permanente, in seno all'Academy che ogni anno rilascia i “Dance Music Awards”: il premio nazionale della musica dance con i quali vengono insigniti i maggiori esponenti del night-entertainment italiano e che aveva visto salire proprio Regis sul terzo gradino del podio, nel 2016, nella categoria dei migliori Dj's.

Le parole di Emiliano Milano , direttore artistico del Fellini di Milano e del Riobó di Gallipoli, sono emblematiche della credibilità che in 30 anni di carriera dietro le consolle italiane, il dj nostrano ha saputo costruire intorno a sé :

“Ai DMA serviva alzare ancora maggiormente l'asticella rispetto all'enorme hype generato dall'edizione 2023 individuando una figura che fosse una garanzia di successo e non credo esista, ad oggi, un altro professionista che sappia incarnare nel medesimo tempo un'esperienza, una competenza e una conoscenza del settore come quella di Filippo che, al netto dei pochi detrattori che esistono per chiunque, gode della stima incondizionata dell'intero comparto”

Un attestato di stima a cui eco quello di Enrico Galli, patron del Cocoricò di Riccione (da sempre fra le prime discoteche del mondo) e componente della “Club Festival Commission”, l'associazione che raccoglie le 15 maggiori eccellenze italiane del settore tra club come i “Magazzini Generali” di Milano o il “Piper” di Roma e manifestazioni internazionali come il “Kappa Futur Festival” e il “Nameless”:

“Abbiamo conosciuto Regis - spiega Galli- durante la chiusura delle nostre attività e abbiamo avuto modo di apprezzare la caparbietà e la tenacia con cui ha saputo creare in soli 6 mesi la più' rappresentativa associazione di categoria dei lavoratori del night-entertainment divenendo interlocutore di riferimento per istituzioni e collezionismo. Il lavoro fatto con la nuova licenza digitale SIAE dei deejay che ha, di fatto, risolto un vuoto normativo è emblematico di una visione che unisce conoscenza del settore con la giusta preparazione politica e confidiamo che saprà rappresentare con il medesimo impegno anche gli interessi della nostra categoria”

Un 2024 iniziato sotto le stelle dei migliori auspici in termini di una carriera che sembra non volersi ancora arrestare.