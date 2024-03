Cuori in coro all’Istituto Comprensivo di Gaglianico: “La musica non ha confini” FOTO

Cuori in coro all’Istituto Comprensivo di Gaglianico: “La musica non ha confini”.

“La musica in questi giorni ci ha insegnato tantissimo, abbiamo ascoltato delle canzoni che ci hanno commosso, fatto pensare, reso allegri e che ci hanno unito. Ed è proprio questo l’aspetto più importante, perché la musica non ha confini, è linguaggio universale, un linguaggio di pace e della Pace abbiamo bisogno, oggi più che mai” sono le parole del Dirigente dell’I.C. di Busca Davide Antonio Martini.

Si sono davvero commossi fino a piangere a dirotto per la gioia, i bambini del coro “Cuori in coro” dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico, quando i giudici del concorso hanno pronunciato il nome di “Biella” al secondo posto internazionale per cori di Scuole Primarie “In coro per un sogno” di Busca, con un premio di 500 euro!

La loro canzone “Quando la sera” fa davvero pensare perchè racconta la storia di un bambino che, pur contento della bella giornata trascorsa, piena di luce, di canti e di color, prima di addormentarsi pensa ai bimbi che soffrono la fame, il freddo, la guerra. Per questo si chiede che cosa può fare per migliorare questo mondo e la soluzione è un’idea semplicissima, non costa nulla ma spesso non ci pensiamo e non lo facciamo: regalare un bel sorriso, a tutti, fin da subito!

La giornata di venerdì 22 marzo è stata piena di luce, di canti e di color per i 30 bambini di II III IV V, delle Primarie di Ponderano e Gaglianico, accompagnati dalle prof Marisa Grobberio e Gabriella Chiarletti e dai maestri Francesco Gariazzo e Valeria Biondo. Una giornata intensa: partiti in mattinata da Ponderano in autobus, pranzo al sacco nel bellissimo parco – museo dell’ingenio insieme agli altri 7 cori in gara: Fano, Pinerolo, Nizza Monferrato, Lecco, Izola (Slovenia), Capodistria (Slovenia) Umago (Croazia). Poi di corsa a registrare il difficile brano d’obbligo “L’orologio scassato” diretto dalla prof Chiarletti e dal maestro Gariazzo e via con i bellissimi laboratori: uno spettacolo multimediale sulla storia della musica che non è mai stata così piacevole e divertente e nientemeno che una riuscitissima prova di doppiaggio sonoro di Beep beep e Willy Coyote! Poi un momento di animazione con i balli di Arturo, un po’ di relax con i giochi di ascolto delle prof tra un panino e l’altro e finalmente la grande serata di esibizione dei cori, con il brano a scelta diretto dal maestro Gariazzo.

Tutti i cori si sono dimostrati all’altezza nell’eseguire il proprio pezzo, ma per noi sono risultate azzeccate la scelta e la preparazione di “Quando la sera”: il brano a due voci è un gioiellino che i bimbi, dopo tante prove, proprio quella sera hanno indossato perfettamente e l’hanno fatto brillare davanti ad un pubblico entusiasta. Così Cuori in coro si è piazzato davanti a corazzate come Pinerolo e Lecco, terze a pari merito con un premio di 200 euro, appena un gradino sotto all’imbattibile Slovenia – Capodistria, che ha quasi sempre guardato tutti i cori dall’alto anche nelle edizioni precedenti, al primo posto con 1000 euro. Quella di venerdì 22 era la serata finale di una settimana di musica corale per Busca che viene organizzata ogni due anni dal 2010. A questa edizione hanno partecipato ben 43 cori e oltre 1800 bambini coinvolti nelle giornate di martedì e mercoledì con la rassegna non competitiva, giovedì con il concorso per cori delle scuole in provincia di Cuneo e venerdì con il concorso per i cori fuori provincia e internazionali: una città vestita di musica ed allietata da suoni e voci di bimbi per quattro giorni.