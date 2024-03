Biella, incontro a Cascina Oremo per il progetto “Una bussola ...PER Crescere”

“Come cresco, cresco”. E' il titolo dell’incontro di gruppo con escursione in programma sabato 20 aprile a Cascina Oremo, organizzato dalla Cooperativa Sociale Tantintenti nell’ambito di “Una bussola... per crescere". Rivolto a coppie genitoriali, con la possibilità di presenza anche solo di un solo genitore, l’appuntamento a cura di Annalisa Perino e Fabio Porta porterà i partecipanti a riflettere su un tema attuale e importante per l'educazione dei bambini: l'attesa della maturazione dei tempi e la cura del terreno di crescita sono gli ingredienti fondamentali per favorire lo sviluppo delle piante, come dei bambini.

Annalisa Perino è pedagogista, consulente genitoriale, autrice e collaboratrice di UPPA, coordinatrice pedagogica per la Cooperativa Sociale Tantintenti. Fabio Porta è dottore forestale e ambientale. Formatore, si occupa da diversi anni di tematiche inerenti l'ambiente, l'agricoltura sostenibile, le piante spontanee e il loro impiego. Spiega Annalisa Perino: «L'incontro vuole essere un’occasione per mamma e papà di riflettere sullo sviluppo naturale dei bambini. Quanto, quando e come possiamo intervenire sui tempi e la modalità di crescita e maturazione ? Questa riflessione seguirà un’esperienza pratica di escursione, in compagnia dell'agromo Fabio Porta, che condurrà I partecipanti a osservare, riconoscere e riflettere sullo sviluppo delle erbe spontanee del nostro territorio».

Ritrovo a Cascina Oremo alle 9.30. Dalle 10 alle 12 escursione a piedi solo per i genitori con l'agronomo Fabio Porta. Possibilità di partecipare con un bimbo piccolo se dotati di marsupio, fascia o zaino. Pranzo al sacco di famiglia in Cascina. Dalle 13.30 alle 15 confronto su crescita e sviluppo dei bambini con la pedagogista Annalisa Perino Possibilità per uno dei due genitori, o nonni, di rimanere in Cascina con i propri bambini utilizzando la Ludoteca, con spazio riposo pomeridiano allestito per i più piccoli. L'ingresso in ludoteca sarà gratuito solo per I bambini dei partecipanti all'incontro. Per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sarà invece attivo il “Sabato fuori di classe” alle Officine del Cambiamento, al costo di 15 euro e per la fascia oraria 9.30-12.30. Prenotazione obbligatoria su www.biellawelfare.it. Per informazioni contattare la Coperativa Tantintenti, simona.salani@tantintenti.org o 351 877 1561.