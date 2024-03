A Biella “#innamorati2024”: la mostra fotografica a Cittadellarte.

Con il tema #sottoalcampanile, la mostra fotografica #Innamorati2024 coordinata da Agenda Digitale Biella è frutto della collaborazione dei tre principali circoli fotografici del territorio e rappresenta un momento unico di condivisione per tutti i partecipanti. Le opere fotografiche sono esposte all’interno della Sala Arcipelago di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto in via Serralunga a Biella.

Unendo il digitale al mondo reale, le immagini trasformano l'esperienza virtuale in una galleria fisica, offrendo un'opportunità unica di connessione.

L’esposizione è in sé un momento di condivisione: i tre maggiori club fotografici della provincia espongono insieme per la prima volta, dimostrando il potere unificante dell'arte e della creatività.

Al centro di questo progetto, il Database Multimediale Infinito ispirato all'antica idea di una biblioteca senza fine. Le foto sono disponibili online con licenza Creative Commons 3.0, rendendo questo archivio una testimonianza in continua evoluzione della creatività biellese.

Agenda Digitale Biella, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dei Comuni di Occhieppo Inferiore e Vigliano, hanno reso possibile l’iniziativa.

Ogni foto racconta una storia, catturando un momento di vita diffusa nei centri, nei paesi e nelle valli del nostro territorio. Tutte insieme le immagini compongono un ritratto vibrante della nostra comunità, invitando a esplorare e ad innamorarsi ancora una volta, ancor di più del Biellese.

L'evento è aperto al pubblico dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00 e nei weekend dalle 11.00 alle 19.00, ha registrato un’affluenza significativa a partire dall’inaugurazione tenutasi lo scorso 21 marzo e aperta per tutto il mese di aprile.