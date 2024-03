Tunnel San Maurizio, in arrivo un sistema di videosorveglianza contro i “furbetti” dei rifiuti - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso all’interno del Tunnel San Maurizio di Biella, (tecnicamente detto Galleria San Giovanni Bosco e sito al km 16+600 della Strada Statale 758 Masserano-Mongrando) e della Galleria San Paolo (direzione Mongrando-Biella al km 17+200), chiusi dallo scorso 5 marzo a causa di intasamenti ai canali di scolo causati dai rifiuti.

“Rifiuti – dichiara Anas, proprietaria della strada - che sono stati tutti rimossi pochi giorni dopo la chiusura. Inoltre, questa settimana abbiamo fatto un sopralluogo insieme ad un’impresa specializzata in spurghi industriali che, nei prossimi giorni, farà un intervento di spurgo per pulire i canali di scolo intasati”.

Anas ha previsto altri due tipi di interventi: “Ci sarà una sistemazione degli asfalti per coprire le buche aperte dall’acqua rimasta sulla carreggiata per tanti giorni. Infine l’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno dei tunnel per individuare chi butta i rifiuti".