Mongrando guarda alla sicurezza, in arrivo altre telecamere contro l'abbandono di rifiuti e le frazioni

Anche a Mongrando si presta molta attenzione ai temi della sicurezza e della prevenzione dei crimini sul territorio.

Per questo motivo, il Comune punta a potenziare il proprio sistema di videosorveglianza e ampliare il proprio raggio d'azione portando nuove telecamere in paese. Già nel 2015, con propri fondi, l'amministrazione aveva rinnovato questi dispositivi, poi sostituiti prima del Covid con mezzi di nuova generazione nei punti di accesso a Mongrando.

Ora, il nuovo progetto è stato presentato nelle scorse settimane al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Biella, Silvana D'Agostino, dove è stato dato il via libero al piano che prevede la posa di 7 telecamere per una spesa di circa 70mila euro, finanziata al 50 per cento dallo Stato.

Alcune di queste verranno posizionate nelle frazioni di San Lorenzo, San Michele e Vignazze e in alcune zone di campagna, già teatro di abbandoni di rifiuti o situazioni di potenziale criminalità.