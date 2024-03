È rimasto illeso il 21enne che, alla guida della sua auto, è finito in una cunetta. È successo intorno alle 2 di questa notte, sulla Provinciale 230, nel basso Biellese, in direzione di Vercelli. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Anche a Valle Mosso il bilancio del sinistro tra due auto è di senza feriti. Entrambi i conducenti, residenti a Valdilana, hanno compilato il modello cid.