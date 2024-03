Giovedì Santo, al Duomo di Biella la comunità partecipa alla Messa in Coena Domini FOTO

La comunità di Biella si è data appuntamento in Duomo per celebrare il Giovedì Santo. Un'ulteriore tappa di avvicinamento alla festività di Pasqua.

Queste le parole del vescovo di Biella Roberto Farinella, apparse sulla sua pagina Facebook: “Sono tre i principali misteri che abbiamo ricordato nella Messa in Coena Domini, che ci riporta nel Cenacolo, dove Gesù celebra la Pasqua con i suoi discepoli: l'istituzione dell'Eucaristia, quando Gesù, dona sé stesso nel Pane e nel Vino, come espressione massima dell'amore; l'istituzione dell'Ordine sacerdotale, quando gli apostoli di Gesù, scelti per grazia e non per i loro meriti, sono stati consacrati da Gesù stesso per dedicarsi alla sua missione e poter offrire agli uomini i frutti della Pasqua del Signore. Il precetto dell'amore fraterno, quando Gesù avendo comandato ai suoi discepoli di vivere nel mondo come persone disposte a diventare come Lui, di amarci, di volerci bene secondo il suo esempio ci dice: 'Amatevi come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri'. Non finiremo mai di stupirci e insieme di ringraziare il Signore Gesù per questi doni stupendi”.