Dal Nord Ovest - Giovane aggredisce mamma e papà: voleva i soldi per la droga (foto di repertorio)

Una scena di tensione ha scosso una tranquilla abitazione a Trecate, quando un giovane di 23 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per aver picchiato i propri genitori nel tentativo di ottenere denaro per acquistare droga.

L'incidente è avvenuto due giorni fa, con l'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine che hanno trovato l'appartamento in disordine e gli infissi danneggiati. Il giovane protagonista della vicenda, si trovava in uno stato di forte alterazione dovuto all'assunzione di alcol e droghe.

Dopo che il padre ha rifiutato di consegnargli del denaro per gli stupefacenti, il giovane è andato su tutte le furie, aggredendo i genitori e distruggendo mobili e oggetti in casa. L'escalation della violenza ha portato l'intervento dei carabinieri, che hanno trovato il ragazzo in uno stato di agitazione e lo hanno arrestato sul posto. Durante l'arresto, il giovane ha anche aggredito i militari, aggravando la sua situazione.

I genitori sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso di Novara, presentando ferite che richiederanno alcuni giorni di cure per la madre e più tempo per il padre. Un episodio drammatico che evidenzia gli effetti devastanti dell'abuso di sostanze stupefacenti e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle famiglie coinvolte.