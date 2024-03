Giovane studente mancato troppo presto, il ricordo dell'ITIS Biella: “Stefan, un privilegio conoscerti”

Lutto nel Biellese per la prematura scomparsa di un giovane, Stefan Bratu, molto conosciuto nel territorio. La notizia si è diffusa nella serata di ieri, 27 marzo.

A ricordarlo in un post l'ITIS Q. Sella di via Rosselli, a Biella, sulla propria pagina Facebook: “Ciao Stefan. Con grande dolore salutiamo Stefan Bratu, nostro diplomato dello scorso anno scolastico, mancato prematuramente al nostro affetto. Stefan si è sempre contraddistinto per il suo animo buono, leale e giusto e per la passione che ha dimostrato per lo studio e per le tecnologie informatiche. Grazie per averci rappresentato con onore in molti concorsi in ambito IT. Sei stato sempre motivo d’orgoglio per tutti i tuoi docenti e un grande amico per i tuoi compagni di corso. E’ stato un privilegio conoscerti”.