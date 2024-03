Ronco Biellese, Pasqua “musicale” e in allegria alla RSA

Arriva la Pasqua anche nella Casa di Riposo Soggiorno Il Giardino di Ronco Biellese. Prima dell'evento sono stati organizzati diversi laboratori creativi e manuali: le varie decorazioni della struttura e la creazione dell'albero con le uova di Pasqua dipinte dagli ospiti.

Il giorno della festa l'ambiente si è poi animato a suon di fisarmonica e con una caccia al tesoro delle uova di Pasqua nel giardino, in cui gli ospiti per poterle trovare dovevano rispondere a vari indovinelli. Presente all'evento familiari, personale di struttura e il sindaco di Ronco Biellese Carla Moglia. La giornata è poi continuata con la merenda, tutti felici e golosi per le uova di cioccolato e la colomba pasquale.