Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: fra storia e futuro con Alberto Aglietta VIDEO

Alberto Aglietta, cresciuto nella frazione di Pavignano, oggi vive a Vaglio e rappresenta la memoria storica di quello che un tempo poteva definirsi un quartiere, di cui è stato Presidente per diversi anni. Nell’evoluzione “storica” ha potuto assistere al cambiamento degli edifici e delle strutture architettoniche, ma soprattutto delle persone: una fitta mescolanza di culture, che oggi si intrecciano e danno vita a uno scambio multietnico.

Anche i luoghi di incontro oggi sono cambiati e la comunità si è riunita per far fronte alle esigenze odierne. Nelle frazioni sono presenti diverse strutture sportive fra cui i campi da calcio, quello da basket e minivolley e le diverse associazioni locali stanno collaborando per fronteggiare le difficoltà delle aree periferiche. Insieme alle attività commerciali, i rappresentanti delle associazioni intendono coinvolgere i più giovani affinché possano riunirsi e coltivare l’interesse per il futuro del proprio paese.