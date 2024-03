Tennis Tavolo, ottimi risultati per TT Biella a Molfetta e Palaforum

Continua l’ottima stagione per il TT Biella. La scorsa settimana Vincenzo Carmona ha vinto due medaglie di bronzo ai Campionati nazionali assoluti di 3^ categoria a Molfetta.

Nell’ultimo week-end, al Palaforum di Biella, 3 vittorie nel torneo regionale, valido per la qualificazione ai campionati nazionali di categoria, per Lodovica Motta (4a categoria femminile), Matteo Passaro (4a categoria maschile) e Mattia Noureldin (5a categoria maschile).

Campionati Italiani Assoluti, di seconda e terza categoria, a Molfetta

Ai campionati hanno partecipato i “top player” della società biellese: Vincenzo Carmona, impegnato in terza categoria e Simone Cagna, in seconda categoria. Nel torneo di doppio misto di 3a categoria, Carmona ha giocato con la veneta Giorgia Filippi, accasata alla società bresciana del Marco Polo, partendo come testa di serie numero due del seeding. Al primo turno la coppia ha ottenuto due vittorie: una facile, contro Barbarito e Gambacorta, e una piuttosto difficile (-10/6/-1/8/4), contro i friulani Baroni e Schierano; nei quarti ha poi incontrato i padroni di casa, i fratelli Scardigno, vincendo in 4 set (-8/4/5/7); in semifinale la coppia termina il proprio percorso, perdendo contro Cerquiglini ed Irrera in 4 set (1/-9/1/6), ma conquistando la prima medaglia di bronzo.

La gara di doppio maschile di 3a categoria, con 61 coppie in gara, ha invece visto Carmona in coppia con l’atleta del CUS Torino, Lorenzo Cordua. Anche in questo torneo, il percorso è stato analogo a quello del misto: tre vittorie per poi fermarsi in semifinale; al primo turno D’Alessandris e De Vito, poi Lo Verso e Palladino; nei quarti, Xu Fang e il novarese Sassi; a fermarli, i siciliani Moncada e Sabatino. Anche qui, quindi, un ottimo risultato con un’altra medaglia di bronzo. Infine, nella gara di singolare di 3a categoria, Carmona supera agevolmente il girone iniziale con le vittorie su Sinigaglia, Ficini e Caprì.

Poi, nella seconda fase ad eliminazione diretta, ancora una bella vittoria sul trevigiano Polionato, per fermarsi però subito dopo ad opera di Caleffi, atleta parmense del S. Polo. Simone Cagna ha preso parte alla competizione riservata agli atleti di 2a categoria. Ha giocato il doppio con l’atleta del Cus Torino Giardi; i due si sono subito fermati battuti, in tre set, da Spinicchia e Mascagni, atleti del Pieve Emanuele.

Nella gara di singolo, Cagna supera il girone battuto da Mongiusti (7/1/-7/-7/9) ma vincente su Banco (4/10/12). Nella fase successiva trova il toscano di Cascina, Tavoletti e qui si ferma (-4/7/3/15).

Torneo regionale al PalaForum di Biella.

Nella splendida cornice del Biella Forum, si è disputato, in questo ultimo week-end, il terzo torneo regionale predeterminato. Duecento atleti, in rappresentanza di 31 sodalizi sportivi, si sono ritrovati a Biella, per dar vita ad un bellissimo torneo, che, visto il contesto, non poteva essere altrimenti. La rappresentativa più numerosa è stata quella del TT Biella, con ben ventiquattro atleti, che, nell’occasione, hanno veramente tenuto alto l’onore dell’associazione sportiva.

Delle cinque gare di singolare in programma, infatti, ben tre sono state appannaggio degli atleti di casa. Lodovica Motta, ripetendo l’exploit della scorsa settimana nel Torneo Nazionale, s’impone nella gara di 4a categoria; Mattia Noureldin, in grande spolvero, si aggiudica quella di 5a categoria, mentre un sorprendente Matteo Passaro inanella una serie di sette vittorie consecutive andando ad imporsi, nella gara regina di 4a, ad un nutrito lotto di forti avversari; a maggior merito, in quest’ultima categoria, il successo è stato veramente corale con tre atleti TT Biella sul podio: oltre a Matteo Passaro, sul primo gradino, David Dabbicco al secondo posto e Fabio Cosseddu in terza piazza.

La gara di 5a categoria femminile ha visto l’esordio di Agnese Serafin e Greta Barriani, da poco entrate nella famiglia del TT Biella, insieme a Gaia Noureldin, anche lei piacevolmente rientrata in questa stagione agonistica. Greta e Agnese non superano il primo ostacolo: la prima, in un girone composto da tre atlete, battuta da Donetti e Kovalenko; la seconda, in un girone “da quattro”, vincente sulla novarese Toniolo ma battuta a sua volta da Antonietti e Bonato; molto bene Gaia, che perde da Bellangero, ma supera sia la carmagnolese Qui Lele sia la giovane emergente Rossati, per poi uscire nella seconda fase per mano di Antonietti.

Nel torneo di 4a categoria si esibiscono Federica Prola e Lodovica Motta. La prima, nel girone, perde da Giuliano e vince con Donetti, riscattandosi dalla sconfitta patita in campionato; nel tabellone, tuttavia, è sconfitta da Antonietti. Lodovica parte, nuovamente, a rilento: nel girone perde nettamente, in tre set, da Bellangero ma supera poi Bonato, passando “da seconda”. Nel tabellone finale, è tutta un’altra musica: Prima batte Antonietti, poi Giuliano e quindi, in finale, prende la propria rivincita su Bellangero (-6/7/6/-4/8), vincendo il torneo. Nella gara di sesta categoria maschile si fermano subito Luca Rizzo, Nicola Oddone e Pietro. Cambedda; superano il primo ostacolo a punteggio pieno Federico Arno e Gianni Massazza; mentre lo superano, con una vittoria e una sconfitta, Wu Jin Hao, Gabriele Carisio e Gabriele Marfisi. Nel tabellone ad eliminazione diretta però, si fermano quasi tutti alla prima partita; il solo Federico Arno s’impone a due avversari per fermarsi, agli ottavi, solamente al quinto set, contro le seconda testa di serie (-8/7/-3/7/5).

Il torneo di 5a categoria maschile ha visto al via cinque atleti del TT Biella. Alaa Noureldin e Michele Motta, con due sconfitte a testa, si fermano subito; come pure si ferma Gilberto Rollino, che, in un girone composto da quattro giocatori, s’impone al veterano, meglio classificato, Formisano, ma perde le altre due partite. Passano il turno Stefano Torrero, con una vittoria e una sconfitta e, naturalmente, Mattia Noureldin, assoluto mattatore della gara. Torrero è subito stoppato da Mazzoni, mentre Noureldin, con una prestazione veramente notevole, mette in fila Madaro, Baiocchi, Piccinini, Barbero, Rosso (in finale) e si aggiudica l’intera posta.

Al nastro di partenza della gara di 4a categoria maschile, sono ben sette gli atleti del TT Biella. Dei portacolori biellesi, non raggiunge il tabellone finale solamente l’appagato Mattia Noureldin, reduce della trionfale cavalcata nella gara precedente, appena conclusa. Tutti gli altri sei accedono alla fase a eliminazione diretta. Primo turno favorevole per tutti. Agli ottavi di finale escono Luca Lanza, battuto da Lo Passo e Stefano Erba superato da Fabio Cosseddu; ai quarti Tommaso Sorrentino che cede a David Dabbicco; in semifinale Fabio Cosseddu battuto dall’amico Matteo Passaro, il quale, in finale, supera, in tre set, anche David Dabbicco. In totale gli atleti del TT Biella hanno giocato 90 partite vincendone il 54%: un risultato veramente pregevole.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it